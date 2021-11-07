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Бизнесу в двух городах Дагестана доступен кредит под 3,75% годовых
Экономика
Бизнесу в двух городах Дагестана доступен кредит под 3,75% годовых
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 7 ноября. Предприниматели, зарегистрированные в городах Каспийск и Дагестанские Огни, имеют право на получение льготных кредитов по ставке, равной половине ключевой ставки Центробанка. Пострадавший в результате пандемии коронавируса бизнес в республике может рассчитывать на займы под 2%.

По словам врио руководителя регионального агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурада Абашилова, льготное кредитование доступно в государственной микрофинансовой компании «Даглизингфонд». В нее может обратиться субъект малого или среднего бизнеса, который пострадал от пандемии и получить кредит в размере до 500 тысяч рублей.

«В качестве антикризисной меры он может получить льготный кредит до 500 тысяч рублей под 2% годовых без залога на период до одного года. Этот процент даже ниже ставки инфляции, то есть если эти деньги просто пустить в оборот, то бизнес уже выиграет», — сказал Абашилов.

Он добавил, что предприниматели также могут получить займы в размере до пяти миллионов рублей. В этом случае процент по ним составит от 3,75% до 7,5%.

«В том же «Даглизингфонде» бизнес может получить отдельный полноценный заем под ставку рефинансирования Центробанка, которая на сегодняшний день составляет 7,5%. При этом у нас в республике есть два моногорода — Каспийск и Дагестанские Огни. Если предприниматель осуществляет свою деятельность в них, является резидентом действующих там территорий опережающего социально-экономического развития, то он может получить заем под половину ставки рефинансирования, то есть под 3,75%», — отметил руководитель агентства.

В Дагестане в период с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, направленный на снижение распространения коронавирусной инфекции. Для бизнеса был предусмотрен ряд мер поддержки, который призван ослабить негативное влияние на него вынужденных выходных дней.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане принят закон о продлении на очередные два года срока действия преференций для малого бизнеса. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в определенных сферах, будут освобождены от уплаты налогов до 2024 года.

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Все новости / Экономика / Бизнесу в двух городах Дагестана доступен кредит под 3,75% годовых
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