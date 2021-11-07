Бизнес в Дагестане получает 17 тыс рублей за принятых на работу трудных подростков

Махачкала, 7 ноября. Работодатели в Дагестане получают по 17 тысяч рублей за каждого принятого на работу подростка со сложным поведением. Всего по программе стимулирования предпринимателей с начала года в республике трудоустроено более 900 безработных.

«В этом году минтрудом Дагестана впервые в инициативном порядке приняты дополнительные меры стимулирования работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в том числе состоящих на учете трудных подростков, в размере 17 тысяч рублей на каждого взятого на работу подростка», — рассказала начальник управления содействия трудоустройству населения и трудовой миграции минтруда региона Айна Атекова.

По данным ведомства, заявки на субсидирование найма безработных подали 117 работодателей, которые готовы трудоустроить более 1,3 тысячи человек. В рамках этой программы фактически принято на работу 926 безработных граждан.

Ранее ФАН сообщал, что минтруд Дагестана обеспечил работой четырех граждан, признанных ранее причастными к терроризму. Все они трудоустроены в Унцукульском районе республики подсобными разнорабочими.