Муфтият Дагестана призвал предпринимателей не отбирать паспорта у мигрантов

Махачкала, 7 ноября. Руководитель отдела фетв муфтията Дагестана Зайнулла Атаев выступил с обращением к работодателям республики, в котором призвал не ущемлять права трудовых мигрантов. В частности речь идет о случаях, когда у последних отбирают их паспорта.

«К нам обращаются с жалобами наши братья, которые приезжают из стран СНГ в поисках работы, чтобы обеспечить себя и свои семьи. В случаях какой-то несогласованности с работодателями, последние забирают у наемных рабочих паспорта и спекулируют на этом, угрожая депортацией. Это прямое ущемление прав наших гостей и братьев», — сказал Атаев.

По его словам, такое происходит, когда стороны не могут прийти к компромиссу, например, по размеру заработной платы. Представитель муфтията уверен, что люди не должны проявлять несправедливость по отношению друг к другу.

«Это очень нехорошая тенденция. Дорогие братья, проявите богобоязненность, не шантажируйте работников тем, что можете лишить их возможности найти другую работу, если они начинают говорить о повышении оплаты труда. Мы не должны отходить от принципов справедливости», — заявил Атаев в своем обращении.

Ранее ФАН сообщал, что эксперт в сфере инвестиционной политики из Дагестана Джамиля Мелесова выступила за отмену пособия по безработице. Она считает, что эти выплаты лишают безработных стимула к поиску работы.