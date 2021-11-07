Дагестанская полиция каждый день блокирует около 50 деструктивных сайтов

Махачкала, 7 ноября. Ежедневно специалисты дагестанской полиции блокируют работу около 50 интернет-сайтов, пропагандирующих идеологию экстремизма и свержения государственного строя, а также распространения наркотических веществ.

По словам заместителя начальника отдела охраны общественного порядка МВД по Дагестану Расула Магомедалиева, центром по противодействию экстремизму анализируется свыше 100 сайтов в день. Соответствующая работа ведется и другими государственными структурами.

«В течение дня анализируется более 100 сайтов по экстремизму, наркотикам, протестного характера, и из них половину они блокируют. Это только в системе МВД России, но такая же работа проводится ФСБ, Службой внешней разведки», — сообщил представитель полиции в эфире РГВК «Дагестан».

Магомедалиев подчеркнул чрезвычайную важность выявления в Сети деструктивной информации. Отсутствие такой работы чревато печальными последствиями для всей страны.

«Если не отбивать наше население от негативной информации в глобальной сети, то у нас на каждом шагу будут экстремистские бандподполья, в стране наступит гражданская война», — сказал он.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Также в республике были выявлены нарушения, связанные с незаконным оборотом оружия и злоупотреблениями должностными полномочиями.