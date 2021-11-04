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Следователи в Дагестане проверяют жалобы о двухлетней задержке зарплат на заводе
Происшествия
Следователи в Дагестане проверяют жалобы о двухлетней задержке зарплат на заводе
ПолитРоссия  / 

Махачкала, 4 ноября. Дагестанские правоохранители начали проверку информации о невыплате зарплат работникам местного нефтеперерабатывающего завода. Труд сотрудников предприятия не оплачивается в течение двух лет, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

В ведомстве отметили, что проводят доследственную проверку по сообщениям о нарушениях на ЗАО «Каспий — 1». Кроме невыплаты зарплат речь также идет о преднамеренном банкротстве рентабельного завода его руководством.

«По предварительным данным, работники дагестанского нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Каспий — 1» с 2019 года не получают заработную плату», — говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время работники ведомства проводят процессуальные действия на предприятии. Дальнейшее решение будет принято по их результатам.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Предполагается, что жители республики будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.

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россия дагестан банкротство нефтеперерабатывающий завод задержка зарплат
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