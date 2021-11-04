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Ряд жилых домов в дагестанских Избербаше и Южно-Сухокумске остается без отопления
Общество
Ряд жилых домов в дагестанских Избербаше и Южно-Сухокумске остается без отопления
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Махачкала, 4 ноября. Отдельные жилые дома в дагестанских городах Избербаш и Южно-Сухокумск остаются без теплоснабжения, сообщили ФАН в госжилинспекции республики. Проблема постепенно решается, заверили в ведомстве.

В инспекции пояснили, что некоторые управляющие компании в этих городах не заключили договоры на поставку газа, из-за чего в них отсутствуют тепло и горячая вода. Причины, по которым вовремя не были подписаны соглашения — разные, но в основном они связаны с неисправностью технологического оборудования.

«Речь не идет о целых городах, так как они не подписывают договоры на поставку газа. Их должны заключать управляющие организации, то есть отдельные дома. Некоторые из них этого не сделали. В настоящее время эти вопросы решаются и будут сняты в скором времени. Тепло поступит в дома жителей», — отметили в жилищной инспекции региона.

По последним данным, озвученным главой Дагестана Сергеем Меликовым в конце октября, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства республики к осенне-зимнему периоду оценивается на уровне около 97%. По его словам, в этой части еще остаются нерешенные проблемы, которые могут привести к авариям на сетях и массовым отключениям. В этой связи руководитель региона поручил ответственным структурам внимательнее отнестись к обеспечению жителей республики коммунальными услугами.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены обеспечить населенные пункты республики автономным отоплением. Работы планируется начать с городов Хасавюрт, Кизилюрт и Дагестанские Огни.

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россия дагестан отопление теплоснабжение газоснабжение
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