Психолог Магомедов из Дагестана объяснил причину жестокости гангстеров в США

Махачкала, 4 ноября. Любому человеку необходимо научиться ценить свое время и максимально его монетизировать, считает психолог из Дагестана Руслан Магомедов. Этим он объясняет жестокость многих гангстеров, промышлявших в США в первой половине прошлого века.

«Раньше я смотрел фильм «Крестный отец» и пытался понять, почему они так жестоко наказывают людей за невыплаченные вовремя долги. Тут важно понимать, что дело было не в самих деньгах, эти люди и так были очень богатыми. Однако они ценили время и наказывали за то, что его у них отняли», — сказал специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Магомедов объяснил, что даже родители должны получать что-то взамен от своих детей за время, потраченное на их воспитание. Иначе получится, что человек проживает жизнь ради других людей, а потерянное время ему уже никто не вернет.

«Нельзя прощать даже рубля своего времени чужому человеку. Когда вы тратите свое время на кого-то, его вам должны оплатить. Вы прощаете первый день, второй день, и в итоге так проживаете всю жизнь. Нужно научиться ценить свое время», — уверен психолог.

Ранее ФАН сообщал, что Руслан Магомедов определил долю мужчин, изменяющих своим женам. По его расчетам, верность супругам сохраняют около 20% мужей.