Дочь актера Марка Уолберга хочет встретиться с дагестанским блогером Хасбиком

Махачкала, 4 ноября. Одна из дочерей голливудского актера Марка Уолберга хочет встретиться с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Ее просьбу отец передал президенту Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту.

«Мне позвонил Марк Уолберг и спросил, смогу ли я устроить встречу его дочери с Хасбуллой. Он ей нравится настолько, что она попросила своего отца связаться со мной и попросить устроить им встречу», — цитирует Уайта спортивный журналист Игорь Лазорин.

У Уолберга и его супруги модели Рии Дарем четверо детей: сыновья Майкл и Брендан Джозеф, которым 14 и 12 лет соответственно, а также дочери Элла Рэй и Грэйс Маргарет — им 18 и 10 лет. О какой именно из дочерей актера идет речь, Уайт не уточнил.

Хасбулла Магомедов получил известность в Дагестане и за ее пределами своими шуточными постами на самые разные темы. Его рост не превышает одного метра, а вес — 20 килограммов.

Весной в Сети огромную популярность набрало видео, которое записал чеченский блогер и боец смешанных единоборств Асхаб Тамаев. Он организовал пресс-конференцию с участием Хасбика и Абдурозика — блогера из Таджикистана, рост и вес которого примерно соответствует параметрам Магомедова. Тогда Тамаев анонсировал бой между ними. После этого известность Хасбика вышла далеко за пределы региона. Их пресс-конференцию комментировали известные спортсмены из России, США и других стран. Магомедов присутствовал в Абу-Даби на последнем турнире UFC, который прошел в минувшие выходные, где у него состоялась встреча с Уайтом.

Ранее ФАН сообщал, что бывший чемпион UFC Генри Сехудо бросил вызов Хасбику. Американец выложил в своем Instagram-аккаунте видео, где на русском языке обещает разобраться с блогером.