Квартиры в Дагестане продаются быстрее с приходом пандемии

Махачкала, 4 ноября. С началом пандемии коронавирусной инфекции сроки продажи недвижимости в Дагестане значительно сократились, рассказала ФАН риелтор Луиза Исаева. Быстрее всего квартиры продавались в 2020 году.

«В прошлом году перед введением карантинных ограничений, а также во время их действия и после их отмены квартиры продавались очень быстро. Особенно это касается более доступного по ценам жилья. В 2021 году недвижимость продается уже не так оперативно, но все же быстрее, чем в 2019 году и до него», — сообщила Исаева.

Она отметила, что параллельно с этими процессами росла и стоимость жилья в Дагестане, которая подстегивалась высоким спросом на рынке. Люди предпочитали инвестировать в квадратные метры.

Ранее ФАН сообщал, что жители Дагестана всегда стараются продать свою квартиру по цене, которая намного превышает рыночную. По словам Исаевой, такая ситуация характерна только для этой республики.