Завуч дагестанской школы Ибрагимова связала агрессию учеников с просмотром аниме

Махачкала, 3 ноября. Возможной причиной жестокости школьников в Дагестане является просмотр аниме, а попытки родителей отлучить детей от гаджетов приводят к еще большим всплескам агрессии. По словам завуча по воспитательной работе столичной школы №26 Саиды Ибрагимовой, около 80% учащихся школ якобы стали зависимы от аниме.

«Сейчас детей воспитывают социальные сети. Около 80% детей у нас подсажены на аниме — японские фильмы, которые учат жестокости. Дети это с огромным удовольствием смотрят, а родители им разрешают. Когда мы говорим об этом с родителями, они отбирают у детей телефоны, но так делать нельзя, так как альтернативу взамен телефону родители предоставить не могут. В результате возникает конфликт между родителем и ребенком, который впоследствии выливается в агрессивное поведение последнего», — высказала свой взгляд на проблему Ибрагимова.

В среду стало известно, что учащийся махачкалинской школы №26 в ходе ссоры облил кипятком лицо своей одноклассницы. Девочка получила ожоги второй степени. В октябре в лицее №51 дагестанской столицы учащийся девятого класса смертельно ранил ножом другого учащегося.

Ранее ФАН сообщал, что молодой человек в Дагестане убил свою мать из-за телефона. Она сделала ему замечание за то, что тот целыми днями играет в игры на гаджете.