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Почти 80% беременных с коронавирусом в Дагестане испытывают сложности с плодом
Общество
Почти 80% беременных с коронавирусом в Дагестане испытывают сложности с плодом
pixabay.com  /  Free-Photos

Махачкала, 3 ноября. У 80% беременных, заразившихся коронавирусной инфекцией, в Дагестане наблюдаются осложнения со здоровьем. Часто они приводят к гибели плода.

По словам акушера-гинеколога отдела организации оказания медпомощи женщинам и детям регионального минздрава Джамины Гебековой, вирус вызывает преждевременные роды. В случае тяжелого течения заболевания женщина оказывается не в состоянии выносить плод.

«С самого начала пандемии в Дагестане заболело немало женщин. Почти в 80% случаев имелись осложнения, как у беременных, так и у будущих новорожденных детей. В первую очередь, это преждевременные роды, очень часто при тяжелых течениях возникает антенатальная гибель, когда беременная просто не донашивает плод, и он умирает внутриутробно. У нас вырос показатель мертворождаемости среди беременных с COVID-19», — рассказала специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Гебекова обратила внимание на то, что после 22 недели беременности женщине крайне желательно пройти вакцинацию против коронавируса. Это позволит избежать тяжелого течения заболевания и трагических последствий.

Ранее ФАН сообщал, что распространение COVID-19 не сказалось на уровне рождаемости в Дагестане. В 2020 году на свет появились 46 149 детей, что на 635 больше, чем годом ранее. По этому показателю республика вошла в четверку российских регионов-лидеров.

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россия дагестан беременные коронавирус covid-19 гибель плода
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