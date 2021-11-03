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Власти Дагестана не будут списывать «дочке» «Газпрома» 218 млн рублей долга
Экономика
Власти Дагестана не будут списывать «дочке» «Газпрома» 218 млн рублей долга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 3 ноября. ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и власти республики обсуждают возможность отсрочки выплаты 218 миллионов рублей, которые компания задолжала бюджету региона. Об этом ФАН сообщили в минимуществе Дагестана.

Задолженность образовалась после неуплаты компанией предусмотренных договором взносов за аренду газовых сетей, принадлежащих республике. В судебном порядке было принято решение о взыскании долга, однако в текущем году организация выплатила лишь восемь миллионов рублей.

«Арбитражный суд Дагестана обязал ООО «Газпром газораспределение Дагестан» выплатить в бюджет республики 218 миллионов рублей. В 2021 году компания выплатила восемь миллионов рублей», — отметили в министерстве.

Там добавили, что власти региона и предприятие стараются урегулировать спор. При этом вопрос со списанием задолженности не рассматривается.

«Правительством Дагестана совместно с компанией в настоящее время рассматривается вопрос по урегулированию этого спора. Обсуждается возможность рассрочки платежа», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что на уровне федерального округа не исключается возможность списания задолженности за потребленный газ в Дагестане. Такое мнение высказывал заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Максим Владимиров.

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россия суд дагестан долги газораспределение газовые сети
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