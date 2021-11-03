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Члена банды, убившей полицейского Нурбагандова, звали воевать в Сирию
Общество
Члена банды, убившей полицейского Нурбагандова, звали воевать в Сирию
instagram.com  /  @magomed_nurbagandov_05

Махачкала, 3 ноября. Боевика Азиза Джамалутдинова, отбывающего тюремный срок за убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, неизвестные звали воевать в Сирию. Об этом правоохранителям рассказал отец Джамалутдинова.

«Он много сидел в интернете. Из Сирии ему писали, обещали помочь добраться туда. Постоянно ходил в наушниках, что-то слушал. Оказывается, все время ему оттуда говорили, что нужно приехать в Сирию и умереть», — сказал он. Видео беседы с родителями осужденного распространило региональное управление ФСБ.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов был убит боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 вблизи села Сергокала в июле 2016 года. Узнав, что Нурбагандов служит в правоохранительных органах, они пытались заставить его призвать сослуживцев отказаться от борьбы с вооруженными бандформированиями. Однако лейтенант на камеру произнес фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Позднее Нурбагандову указом президента России было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Азиз Джамалутдинов вместе с еще одним членом группировки был задержан в ходе спецоперации силовиков. В суде он полностью признал свою вину и был приговорен к 17 годам колонии.

Ранее ФАН сообщал, что Джамалутдинов раскаялся в содеянном. Он объяснил свои поступки юношеской глупостью и призвал взрослых говорить с молодежью о вреде терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия сирия магомед нурбагандов дагестан бандформирование
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