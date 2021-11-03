Школьник в Дагестане облил кипятком лицо одноклассницы

Махачкала, 3 ноября. Учащийся одной из столичных школ Дагестана облил кипятком лицо своей одноклассницы. Об этом ФАН сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, в результате инцидента девочка получила ожоги второй степени. Надзорным органом проводится проверка.

«Будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований о профилактике правонарушений несовершеннолетних», — уточнили в прокуратуре.

Ранее ФАН сообщал, что в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса в ходе ссоры смертельно ранил ножом одноклассника. По факту убийства следователями было возбуждено уголовное дело.