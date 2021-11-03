Пять главврачей больниц в Дагестане могут уволить из-за сброса отходов в реку

Махачкала, 3 ноября. В Дагестане под угрозой увольнения оказались главные врачи минимум пяти районных больниц после выявленного в местной реке сброса особо опасных медицинских отходов. Председатель регионального правительства Абдулпатах Амирханов поручил в течение недели найти виновного в инциденте.

«Я не могу понять людей в белых халатах, которые с такой легкостью совершают подобные поступки. Либо вы сами между собой определитесь по-честному, кто это сделал, либо я попрошу министра здравоохранения вот этих всех главврачей наказать вплоть до увольнения. Мне такие специалисты точно не нужны», — сказал он на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Мешки с использованными шприцами и системами для инъекций в реке Аварское Койсу в конце прошлой недели обнаружили жители села Чалда Гергебильского района Дагестана. Тогда в Каспийском природоохранном центре отметили, что медотходы относятся к категории особо опасных.

По словам Амирханова, к сбросу отходов могут быть причастны медучреждения, находящиеся выше по течению реки. Среди потенциальных виновников он назвал больницы пяти муниципалитетов.

«Судя по тому месту, где нашли медицинские отходы, с Унцукульского района они точно туда не могли попасть, если их туда не подвезли, конечно. С Левашинского и Гергебильского района тоже. Остается ряд горных районов, где могли это все выбросить — Шамильский, Хунзахский, Гунибский, Чародинский, Тляратинский», — заявил глава регионального кабмина.

Ранее ФАН сообщал, что на берегу Каспийского моря около Махачкалы были обнаружены 150 погибших тюленей. Для выяснения причин их гибели были привлечены ученые из Москвы.