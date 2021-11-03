Политики и спортсмены из Дагестана предотвратили массовую драку на турнире UFC в ОАЭ

Махачкала, 3 ноября. Дагестанские политики и спортсмены предотвратили массовую драку на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Абу-Даби. Потасовка произошла между судьями соревнований и зрителями на трибуне.

На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как мужчина просит охрану пропустить его с друзьями, чтобы поздравить с победой одного из бойцов. Ему удается это сделать, однако через несколько метров возникает потасовка между охранниками и одним из зрителей турнира. К ней подключаются судьи, а также находившиеся на трибуне политики и спортсмены из Дагестана. На видео можно заметить людей, похожих на главу Кулинского района республики Шамиля Рамазанова, руководителя Кировского района Махачкалы Салиха Сагидова и двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. Они и другие зрители всячески пытались не допустить разрастания конфликта и успокоить его участников.

Турнир UFC 267 состоялся в минувшие выходные на Etihad Arena в Абу-Даби. В нем приняли участие несколько российских спортсменов. В частности победы одержали Петр Ян, Ислам Махачев и Александр Волков. Инцидент, попавший на видео, произошел в то время, когда Махачев покидал октагон после победы над новозеландцем Дэном Хукером.

Ранее ФАН сообщал, что массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане. В ней участвовали болельщики и сами спортсмены.