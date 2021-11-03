Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 12:12
12:11
Ведущую FashionTV выгнали из шоу после ее участия в скандальной фотосессии в Дубае
12:10
Происшествия
В Омской области к дверям госпиталя для больных COVID-19 подбросили младенца
12:08
Экономика
Продажи автомобилей Lada сократились на российском рынке в октябре
12:06
Общество
Студенты ДВФУ перейдут на дистанционный формат обучения с 8 ноября
12:04
Происшествия
Работницы склада погибли при обрушении стены здания в Алтайском крае
12:02
Общество
«Бескрайний простор для коррупции»: эксперты о возможности введения новых ограничений в Петербурге
12:00
Общество
Собчак поделилась инсайдерской информацией о закрытии шоу «Игра» на ТНТ
12:00
Общество
Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новой вспышке COVID-19 в стране
12:00
Видео
Дизайнер из Краснодара создает одежду и аксессуары из природных материалов
11:58
Общество
Журнал Psychological Science опубликовал советы, как перестать ссориться в интернете
Все новости

Политики и спортсмены из Дагестана предотвратили массовую драку на турнире UFC в ОАЭ
Происшествия
Политики и спортсмены из Дагестана предотвратили массовую драку на турнире UFC в ОАЭ
Невские Новости  / 

Махачкала, 3 ноября. Дагестанские политики и спортсмены предотвратили массовую драку на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Абу-Даби. Потасовка произошла между судьями соревнований и зрителями на трибуне.

На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как мужчина просит охрану пропустить его с друзьями, чтобы поздравить с победой одного из бойцов. Ему удается это сделать, однако через несколько метров возникает потасовка между охранниками и одним из зрителей турнира. К ней подключаются судьи, а также находившиеся на трибуне политики и спортсмены из Дагестана. На видео можно заметить людей, похожих на главу Кулинского района республики Шамиля Рамазанова, руководителя Кировского района Махачкалы Салиха Сагидова и двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. Они и другие зрители всячески пытались не допустить разрастания конфликта и успокоить его участников.

Турнир UFC 267 состоялся в минувшие выходные на Etihad Arena в Абу-Даби. В нем приняли участие несколько российских спортсменов. В частности победы одержали Петр Ян, Ислам Махачев и Александр Волков. Инцидент, попавший на видео, произошел в то время, когда Махачев покидал октагон после победы над новозеландцем Дэном Хукером.

Ранее ФАН сообщал, что массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане. В ней участвовали болельщики и сами спортсмены.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Политики и спортсмены из Дагестана предотвратили массовую драку на турнире UFC в ОАЭ
россия дагестан махачкала ufc садулаев махачев массовая потасовка
Комментировать