Два муниципалитета Дагестана обеспечивают 1% мирового производства капусты

Махачкала, 31 октября. На Левашинский и Акушинский районы Дагестана приходится 1% мирового производства капусты. На территории региона ежегодно выращивается порядка 700 тысяч тонн этой культуры, сообщили ФАН в минсельхозпроде республики.

«Под капусту в Дагестане отведено более 13 тысяч гектаров земли, что позволяет ежегодно получать до 700 тысяч тонн продукции. Только Левашинский и Акушинский районы выращивают 1% от мирового и 27% от всего российского производства капусты», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что соответствующая информация была озвучена вице-премьером Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в ходе совещания у главы региона Сергея Меликова по вопросам развития агропромышленного комплекса. Также было отмечено, что северокавказская республика занимает лидирующие позиции в стране по валовому сбору овощей, который достигает примерно 1,5 миллиона тонн в год.

Ранее ФАН сообщал, что в июне-июле 2021 года цены на плодоовощную продукцию в Дагестане снизились более чем на 21,5%. В частности в июле они упали на 13,7%, в августе — почти на 8%.