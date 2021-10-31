Множество использованных шприцев и инъекций обнаружили в реке жители Дагестана

Махачкала, 31 октября. Жители Гергебильского района Дагестана обнаружили в одной из рек множество использованных шприцев и инъекций, сообщили ФАН в Каспийском природоохранном центре. В региональном минприроды обещали очистить объект после снижения в нем уровня воды.

Как отметили в природоохранном центре, медицинские отходы нашли в реке Аварское Койсу вблизи села Чалда. Соответствующий видеоматериал в организацию прислали местные жители. На кадрах видны использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций.

«Все это относится к особо опасным отходам класса «Б» — явно либо вероятно зараженным условно-патогенными и патогенными микроорганизмами», — уточнили в центре.

В минприроды Дагестана отметили, что после снижения уровня воды будут очищены от мусора не только этот, но и другие объекты в республике. В настоящее время ведомство закупает соответствующую технику.

«Проводятся мероприятия по закупке спецтехники, необходимой для очистки водных объектов. Как только понизится уровень воды, будет проведена очистка», — заявили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что вблизи Махачкалы на берегу Каспийского моря были обнаружены 150 погибших тюленей. Для выяснения причин их гибели были привлечены ученые из Москвы и самой республики.