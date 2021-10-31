Дагестанский онколог Шуайбова назвала преступлением сокрытие от человека его болезни

Махачкала, 31 октября. Отказ родственников пациента сообщать больному о наличии у него злокачественной опухоли нарушает права человека и еще больше усугубляет его психологическое состояние, уверена заведующий отделением химиотерапии дагестанского республиканского онкологического центра Елена Шуайбова. Такая особенность присуща только жителям данного региона.

«В Дагестане родственники пациентов по какой-то причине не информируют их о наличии у них же злокачественной опухоли и о возможности проведения различных видов лечения. Такого я нигде не видела, хотя работала в Москве, Подмосковье, в Калужской области. Это специфика сугубо этой республики», — сказала специалист.

Шуайбова объяснила, что подобный подход является преступлением. Он лишает человека выбора и существенно усугубляет его стрессовое состояние, так как пациент теряет доверие к своим родным.

«Я считаю, что это преступление, родственники не имеют право регулировать судьбу человека, скрывая от него сроки его жизни, возможности лечения. Возникает угроза со стороны членов семьи пациента, когда они шепчутся за спиной, не договаривают, обманывают. Все это приводит к замкнутости больного, у него пропадает желание общаться с родственниками, он даже не может попросить у них о чем-то», — отметила врач.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены построить в республике современный онкологический центр. В него планировалось вложить около 14 миллиардов рублей.