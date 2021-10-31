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Глава дагестанстата предрекла выплаты семьям и студентам по итогам переписи населения
Общество
Глава дагестанстата предрекла выплаты семьям и студентам по итогам переписи населения
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Махачкала, 31 октября. По результатам проходящей всероссийской переписи населения будут выработаны меры государственной поддержки для студентов и различных категорий семей, уверена руководитель дагестанстата Айганат Эфендиева. Соответствующие льготы определит федеральное правительство по итогам переписной кампании.

Она объяснила, что перепись населения проводится для выявления проблем, с которыми сталкиваются различные категории граждан. На основании этих данных власти разрабатывают меры поддержки россиян.

«Перепись 2010 года дала нам материнский капитал. Я уверена, что результатом текущей переписи станут дополнительные материальные льготы для семей и студентов. Какими конкретно они будут, зависит от тех результатов, которые мы получим после переписи», — заявила Эфендиева в эфире РГВК «Дагестан».

В этой связи важно, чтобы в переписи приняло участие максимальное количество людей с самым разным достатком и социальным положением. В то же время в Дагестане наблюдается пассивность в этой части среди неработающего населения. По словам главы регионального органа госстатистики, безработные не понимают, чем конкретно им может помочь перепись, хотя именно она в большей степени способна разрешить их проблемы.

«Они большую часть времени проводят дома, и у них сложился некий элемент депрессии из-за того, что они не могут реализовать свои возможности. Важно понимать, что исходя из портрета, который каждый занесет в анкету при переписи, федеральное правительство получит информацию о том, какая часть населения является, например, безработной. Это позволит определить причины этого и выработать меры для борьбы с безработицей. Перепись позволит услышать чаяния каждой категории населения», — отметила Эфендиева.

Ранее ФАН сообщал, что при прохождении переписи населения на портале Госуслуг, жители Дагестана не указывают данные членов своих семей. Из-за этого республика может не досчитаться до 40% населения.

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