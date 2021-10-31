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Власти Дагестана призвали жителей активнее переписываться на Госуслугах
Общество
Власти Дагестана призвали жителей активнее переписываться на Госуслугах
Пресс-служба правительства НАО  / 

Махачкала, 31 октября. Жителям Дагестана нужно активнее проходит перепись населения на портале Госуслуг, особенно с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В регионе уже зафиксированы случаи заражения переписчиков, сообщила руководитель дагестанстата Айганат Эфендиева.

По ее словам, в республике уже переписано более половины населения, однако возможностью пройти ее на Госуслугах воспользовалось лишь 7% от этого числа. При этом такой формат участия в переписи не только обеспечивает безопасность для здоровья, но и сокращает время на ее прохождение — гражданин может переписать семью из четырех человек на портале за десять минут.

«Мы находимся на пятом месте с конца среди всех российских регионов по степени охвата переписью на Госуслугах. Удельный вес переписанного населения на портале составляет 7%. Такая форма особенно актуальна в условиях пандемии — у нас уже есть случаи заболевания среди переписного персонала, их не много, но есть единичные случаи», — сказала Эфендиева.

Ранее ФАН сообщал, что при прохождении всероссийской переписи населения на портале Госуслуг, жители Дагестана не указывают данные членов своих семей. Из-за этого республика может не досчитаться до 40% населения.

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