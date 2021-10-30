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В МВД Дагестана указали на укрывательство директорами школ правонарушений учащихся
Общество
В МВД Дагестана указали на укрывательство директорами школ правонарушений учащихся
instagram.com  /  @minobrnauki_rd

Махачкала, 30 октября. Инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Дагестану Арсен Минатулаев заявил, что руководство республиканских школ скрывает от правоохранителей факты правонарушений, допускаемых учащимися. Это делается, чтобы не допустить спада показателей работы образовательной организации.

«В школах есть свои показатели и чтобы их не ухудшить, руководство до последнего укрывает от наших сотрудников правонарушения. Мы постоянно ходим, проводим беседы, проверяем, все ли дети ходят в школу, и нам выдают справки о том, что все на месте. Однако через некоторое время выясняется, что кто-то месяц не ходит, кто-то два не ходит», — посетовал Минатулаев в эфире РГВК «Дагестан».

Представитель МВД напомнил о произошедшей в одной из школ Махачкалы трагедии, в результате которой старшеклассник смертельно ранил ножом другого школьника. По словам инспектора, руководство учебного заведения знало о серьезном конфликте между подростками, но не сообщило о нем правоохранителям, что впоследствии привело к плачевным последствиям.

«Школа укрывает от сотрудников такие конфликты. Уже потом выяснилось, что у ребят неоднократно были конфликты, причем директор и завуч были в курсе, но не сообщили инспектору», — рассказал Минатулаев.

В начале октября в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса нанес смертельное ножевое ранение другому школьнику. По данному факту региональным следственным управлением были возбуждены уголовные дела в отношении учащегося, а также руководства школы. Позднее директор был уволен и госпитализирован с сердечным приступом.

Ранее ФАН сообщал, что учащиеся лицея №51 избили оператора одного из местных телеканалов. Он с гематомами был доставлен в больницу.

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