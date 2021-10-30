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Число разводов в Дагестане к началу осени превысило показатель всего 2020 года
Общество
Число разводов в Дагестане к началу осени превысило показатель всего 2020 года
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Махачкала, 30 октября. Количество разводов в Дагестане за первые девять месяцев 2021 года превысило показатель всего 2020 года. В республике органами ЗАГС с января по август зарегистрировано почти шесть тысяч разводов.

«За девять месяцев этого года в Дагестане заключен 9741 брак, расторжению подверглись 5948 браков. При этом за весь прошлый год в республике было 5294 развода», — сообщила начальник махачкалинского управления ЗАГС Заира Омарова в эфире ГТРК «Дагестан».

Она также отметила постепенное снижение числа заключенных браков. Это может быть связано с тем, что молодые пары ждут более благоприятных времен для торжественного бракосочетания. В настоящее время в республике запрещена работа банкетных залов  в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции. По словам Омаровой, в целом даже регистрация брака в органах ЗАГСа в настоящее время проходит без пышных празднеств.

Ранее ФАН сообщал, что количество разводов в Дагестане за первые пять месяцев 2021 года выросло более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Республика оказалась в тройке регионов по приросту разводов.

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