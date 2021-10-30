Главный архитектор Дербента пообещал существенные изменения в городе к 2025 году

Махачкала, 30 октября. К 2025 году в дагестанском Дербенте станут заметны ощутимые изменения в организации общественных пространств. Об этом на урбанистическом форуме в столице республики заявил главный архитектор города Иса Магомедов.

По его словам, в Дербенте реализуется масштабный мастер-план, рассчитанный до 2040 года. Завершение его первой стадии намечено на 2025 год, и именно тогда горожане увидят значительные изменения.

«У нас уже появились общественные прогулочные пространства, объекты для комфортного времяпрепровождения горожан и туристов, новые парки, набережные, променады. Это все — постепенная реализация большого мастер-плана. Первая его фаза завершится в 2025 году, тогда уже будут наглядно видны ощутимые изменения, и мы будем видеть город другим», — сказал Магомедов.

Мастер-план Дербента предполагает облагораживание промышленных территорий, создание индустриально-логистического парка и оздоровительно-реабилитационного центра. Кроме того, планируется создание системы пешеходных пространств и парков вдоль побережья Каспийского моря, расширение тротуаров и проведение других работ.

Ранее ФАН сообщал, что власти Махачкалы запретят парковать автотранспорт на улице Коркмасова. Ее планируется реконструировать и организовать дорожку для движения велосипедистов.