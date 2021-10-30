Врачи в Дагестане впервые в России удалили камни из желчного пузыря без операции

Махачкала, 30 октября. Врачи больницы скорой медпомощи в Дагестане первыми в России удалили камни в желчном пузыре без операции. В учреждении вылечили уже двоих таких пациентов, сообщили ФАН в региональном минздраве.

В ведомстве рассказали, что для удаления камней теперь не требуется производить надрезы на теле человека. Для этого применяется современный эндоскоп, который буквально выпаривает образовавшиеся камни.

«Они первыми в стране применили новый метод, который позволяет избавить пациента от камней без полостных операций. Врачи провели через ротовую полость ультратонкий инструмент и раздробили камни с помощью электрогидравлики. Впервые в России выполнили дробление камней не только в желчном протоке, но и в желчном пузыре», — отметили в министерстве.

Там добавили, что первые две подобные операции прошли под руководством приглашенного профессора из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Станислава Будзинского. В дальнейшем соответствующие вмешательства будут проводиться врачами республиканской больницы.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Хакасии Елена Кудрявцева отказала клинике в Германии и прошла лечение от эхинококкоза в Дагестане. Медики северокавказской республики успешно прооперировали пациентку.