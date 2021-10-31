Психолог Джахпараева объяснила, почему отличникам сложнее реализовать себя в жизни

Школьники, не добившиеся высоких результатов в учебе, часто становятся более успешными во взрослой жизни, чем отличники из-за умения адаптироваться к изменениям. В целом этот фактор определяет выживаемость любого вида, считает психолог из Дагестана Джамиля Джахпараева.

По ее словам, ученик, который явился в школу не выполнившим домашнее задание, не опускает руки, а начинает искать способ избежать получения неудовлетворительной оценки. В то же время отличник в подобной ситуации практически обречен, так как не приучен действовать в необычных ситуациях.

«Так называемые троечники — это адаптивные люди. Если они не выучили уроки, то пытаются что-то придумать и адаптироваться к новым условиям, найти лазейки — быстро выучить или кого-то списать. У отличника же есть четкая система, к которой он привык, и если он из нее выбивается, то уже не знает что делать», — объяснила Джахпараева.

Федеральное агентство новостей /

Она отметила, что умение адаптироваться к меняющейся действительности определяет выживаемость вида, в том числе человека. Поэтому родителям стоит обратить на это внимание.

«Самое главное в выживании любого вида — это адаптация. Если вид адаптивный, то он выживает. Важнейшая задача родителей — научить ребенка адаптироваться», — уверена психолог.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан занял предпоследнее место в рейтинге качества образования регионов, составленном Рособрнадзором. Тогда ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов назвал такой результат ожидаемым.