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Психолог Джахпараева объяснила, почему отличникам сложнее реализовать себя в жизни
Общество
Психолог Джахпараева объяснила, почему отличникам сложнее реализовать себя в жизни
Федеральное агентство новостей  / 

Школьники, не добившиеся высоких результатов в учебе, часто становятся более успешными во взрослой жизни, чем отличники из-за умения адаптироваться к изменениям. В целом этот фактор определяет выживаемость любого вида, считает психолог из Дагестана Джамиля Джахпараева.

По ее словам, ученик, который явился в школу не выполнившим домашнее задание, не опускает руки, а начинает искать способ избежать получения неудовлетворительной оценки. В то же время отличник в подобной ситуации практически обречен, так как не приучен действовать в необычных ситуациях.

«Так называемые троечники — это адаптивные люди. Если они не выучили уроки, то пытаются что-то придумать и адаптироваться к новым условиям, найти лазейки — быстро выучить или кого-то списать. У отличника же есть четкая система, к которой он привык, и если он из нее выбивается, то уже не знает что делать», — объяснила Джахпараева.

Психолог Джахпараева объяснила, почему отличникам сложнее реализовать себя в жизни
Федеральное агентство новостей /

Она отметила, что умение адаптироваться к меняющейся действительности определяет выживаемость вида, в том числе человека. Поэтому родителям стоит обратить на это внимание.

«Самое главное в выживании любого вида — это адаптация. Если вид адаптивный, то он выживает. Важнейшая задача родителей — научить ребенка адаптироваться», — уверена психолог.

Ранее ФАН сообщал, что Дагестан занял предпоследнее место в рейтинге качества образования регионов, составленном Рособрнадзором. Тогда ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов назвал такой результат ожидаемым.

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россия дагестан учеба адаптация отличники троечники выживаемость видов
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