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Часть земель дагестанских унитарных предприятий могут передать под застройку
Экономика
Часть земель дагестанских унитарных предприятий могут передать под застройку
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Махачкала, 30 октября. В Дагестане эффективно работают не более трети из всех государственных унитарных предприятий (ГУП) в сфере сельского хозяйства. Власти рассматривают вариант передачи части их земель под строительство.

«Из всех государственных унитарных предприятий, задействованных в сфере агропромышленного комплекса, вряд ли больше трети имеет эффективные результаты. Про муниципальные унитарные предприятия я вообще молчу. Однако они занимают участки земли, на которых ничего не производится. Они сдаются в аренду, что является нарушением обязательств», — сказал глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по вопросам развития сельского хозяйства региона.

По данным республиканского минимущества, в Дагестане насчитывается 17 ГУПов, работающих в сфере АПК. Суммарно они приносят доход чуть более 800 тысяч рублей в год.

Меликов выступил с предложением перераспределить земли ГУПов, отдав часть из них под индивидуальное жилищное строительство и оставив другую часть для нужд сельского хозяйства. По словам руководителя региона, это позволит избежать сдачи государственных земель в аренду недобросовестным пользователям и обеспечить эффективное использование участков.

«Что-то оставим под сельскохозяйственные нужды, что-то отдадим под индивидуальное жилищное строительство. Так можно сделать? В этом есть проблема? Только чтобы эта земля эффективно работала», — сказал глава региона.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестане в 2020 году планировали приватизировать восемь ГУПов. Однако ни один из объектов акционировать не удалось.

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россия дагестан меликов застройка гуп земли сельхозназначения
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