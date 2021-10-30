Число обанкротившихся жителей Дагестана за два года выросло в 2,5 раза

Махачкала, 30 октября. За девять месяцев 2021 года около 700 жителей Дагестана обратились в суд с заявлением о признании их банкротами. За неполные два года число таких обращений в регионе выросло почти в 2,5 раза, сообщили ФАН в арбитражном суде республики.

Там уточнили, что в 2019 году просили признать их несостоятельными в финансовом плане почти 300 граждан, а в текущем — уже более 650. При этом до конца году это число, вероятно, увеличится.

«За девять месяцев 2021 года поступило 674 заявления о признании банкротами граждан. За 2020 год — 542 заявления, за 2019 год — 277. Увеличение почти в 2,5 раза. Год еще не завершился, поэтому ситуация может измениться в любую сторону», — отметили в суде.

Физическое лицо признается банкротом арбитражным судом, что означает неспособность гражданина исполнять свои финансовые обязательства, в том числе платить по кредитам. В этом случае задолженность человека списывается, но при этом судом на него могут быть наложены определенные ограничения.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане возобновил работу Кикунинский консервный завод, признанный ранее банкротом. Пока он функционирует в период сбора урожая плодов, на постоянной основе деятельность предприятия планируют возобновить позднее.