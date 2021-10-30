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Спортивный врач Газиев считает, что Эриксен не вернется в футбол после остановки сердца
Спорт
Спортивный врач Газиев считает, что Эриксен не вернется в футбол после остановки сердца
Prt Scr twitter.com  / 

Махачкала, 30 октября. Датский полузащитник Кристиан Эриксен не сможет вернуться в футбол после перенесенной остановки сердца, считает спортивный врач академии «Динамо» в Дагестане Багаутдин Газиев. Специалист видит сложности не только на физическом, но и на психологическом уровне.

«Если с ним такое случилось в здоровом состоянии, то как можно возвращаться в футбол больным. У него проблемы с сердцем. Конечно, есть случаи, когда футболисты играли с кардиостимуляторами, но это совсем другой уровень. К тому же есть еще психологическая сторона — он постоянно будем думать о том, остановится аппарат или не остановится. Поэтому вряд ли он вернется», — сказал Газиев в эфире РГВК «Дагестан».

Кристиан Эриксен — полузащитник сборной Дании и итальянского «Интера». Летом во время чемпионата Европы по футболу в матче против сборной Финляндии он пережил остановку сердца. Врачи установили игроку электрокардиостимулятор, и в августе Эриксен заявил о намерении выйти на поле до конца текущего года. Однако в Италии футболист выступать не сможет, так как там занятия контактными видами спорта с кардиостимулятором запрещены. Руководство «Интера» заявило, что готово продать Эриксена в клуб из другой страны, где нет таких правил.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане в возрасте 42 лет скончался начальник отдела МВД по городу Кизляру Виталий Семенченко. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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