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Жительница Хакасии предпочла Дагестан Германии для лечения эхинококкоза
Общество
Жительница Хакасии предпочла Дагестан Германии для лечения эхинококкоза
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Махачкала, 27 октября. Жительница Хакасии Елена Кудрявцева отказала клинике в Германии и прошла лечение от эхинококкоза в Дагестане. Медики северокавказской республики успешно прооперировали пациентку.

По словам Кудрявцевой, за лечение редкого заболевания, которым она страдала, взялась лишь одна клиника в Германии из шести. При этом женщину настораживало, что в западноевропейской стране был небольшой опыт в лечении эхинококкоза. Летом она случайно узнала, что необходимое операционное вмешательство проводится в Дагестане.

«Была передача по телевидению, где я увидела, что в Дагестане есть врачи, лечащие мое заболевание. Пять клиник в Германии от меня отказались, шестая — бралась. Я подняла статистику и узнала, что в Германии было всего девять человек с таким заболевание, то есть опыта у них нет. Поэтому, когда мне ответили из республиканской больницы, я выбрала Дагестан», — рассказала жительница Хакасии.

Кудрявцева прошла все необходимые процедуры в центре высокотехнологичной медицинской помощи в республиканской клинической больнице в Махачкале. В настоящее время она заканчивает восстанавливаться после операции.

Эхинококкоз — тяжелое заболевание, характеризующееся образованием в различных органах и тканях паразитарных кист. Их возбудителями выступают эхинококки в личиночной стадии, которые попадают в организм человека, как правило, с мясом зараженного животного. Личинка может развиваться в органах и тканях десятки лет.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой медпомощи в республике на более чем тысячу единиц. Для этого не требовалось дополнительного финансирования, но необходимо было разрешение Минздрава России.

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россия дагестан хакасия германия лечение Эхинококкоз
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