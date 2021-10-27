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Воинов-афганцев в Дагестане полностью обеспечат жильем в ближайшие три года
Общество
Воинов-афганцев в Дагестане полностью обеспечат жильем в ближайшие три года
Администрация НАО  / 

Махачкала, 27 октября. Все проживающие в Дагестане участники боевых действий в Афганистане будут обеспечены жильем в течение трех лет. Как сообщили ФАН в региональном минтруде, речь идет о 650 воинах-афганцах.

«Свидетельствами о предоставлении безвозмездной субсидии на улучшение жилищных условий планируется обеспечить завершить указанную категорию граждан в течение двух-трех лет», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что эти сроки определены для воинов-афганцев, вставших на учет в минтруде до 1 января 2005 года. После этого они регистрировались уже в региональном минстрое. В последнем не смогли ответить на вопрос ФАН относительно обеспечения жильем нуждающихся участников боевых действий в Афганистане.

В министерстве труда уточнили, что в текущем году уже вручено 186 свидетельств воинам-афганцам. На эти цели было выделено 223 миллиона рублей, размер каждой субсидии составляет более 1,7 миллиона рублей.

«По состоянию на 1 апреля 2021 года на учете в минтруде было 650 нуждающихся — это те, кто встал в очередь до 1 января 2005 года. Мы в этом году выдали 186 свидетельств, поэтому количество нуждающихся со следующего года, конечно, сократится», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские министры и руководители муниципалитетов подверглись жесткой критике главы республики Сергея Меликова за недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане. Тогда выяснилось, что проблемы в этой сфере связаны с недостаточным финансированием и нарушениями со стороны властей на местах.

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россия дагестан жилье воины-афганцы
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