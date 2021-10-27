Дагестан за десять лет покинула шестая часть населения республики

Махачкала, 27 октября. С момента последней всероссийской переписи населения Дагестан покинуло более 500 тысяч человек, что составляет шестую часть от всех жителей региона. При этом численность населения республики за последние десять лет увеличилась на 9%.

«Число убывших у нас выше, чем прибывших. За десять лет выбыло 560 тысяч человек, а прибыло 424 тысячи, то есть за это время мы потеряли 136 тысяч человек», — сообщила руководитель дагестанстата Айганат Эфендиева в эфире РГВК «Дагестан».

В то же время с 2011 года численность населения республики выросла на 223 тысячи человек, то есть на 9%. По словам главы территориального органа госстатистики, такой результат объясняется высоким естественным приростом в регионе, который за последние десять лет составил 359 тысяч человек.

Эфендиева отметила, что за счет высокой рождаемости население в Дагестане ежегодно растет в среднем на 22 тысячи человек. Однако регион продолжает покидать трудоспособное молодое население.

«Мы теряем свой мозг. Молодые люди едут поступать в вузы за пределы республики и остаются там жить и работать», — сказала Эфендиева.

Ранее ФАН сообщал, что с конца 2018 года из Дагестана уехали более 100 тысяч молодых людей. При этом их общее число в республике выросло на 200 тысяч за счет увеличения молодежного возраста.