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Дагестанцы при переписи населения не указывают членов своих семей
Общество
Дагестанцы при переписи населения не указывают членов своих семей
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Махачкала, 27 октября. При прохождении всероссийской переписи населения на портале Госуслуг, жители Дагестана не указывают данные членов своих семей. Из-за этого республика может не досчитаться до 40% населения, полагает руководитель дагестанстата Айганат Эфендиева.

«Не все очень грамотно к этому подходят. Чаще всего человек переписывается сам, но не указывает членов своей семьи. В результате по Госуслугам мы теряем где-то 35–40% населения. Переписчикам приходится возвращаться к этим анкетам и дополнять их неучтенными членами семьи», — сообщила она в ходе совещания у главы республики.

По словам Эфендиевой, за десять дней работы в регионе переписано около 35% населения. При этом только 6% прошли процедуру на государственном портале — это порядка 190 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что при прохождении переписи на Госуслугах граждане получат небольшие подарки. В частности речь шла о бесплатных подписках на онлайн-кинотеатры.

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