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Член банды, убившей героя Магомеда Нурбагандова, назвал свой поступок глупостью
Общество
Член банды, убившей героя Магомеда Нурбагандова, назвал свой поступок глупостью
instagram.com  /  @magomed_nurbagandov_05

Махачкала, 27 октября. Отбывающий тюремный срок за убийство дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова боевик Азиз Джамалутдинов заявил, что раскаивается в содеянном. Он объяснил свои поступки юношеской глупостью и призвал взрослых говорить с молодежью о вреде терроризма.

«Конечно, я раскаиваюсь. Много думаю в камере. Можно сказать, глупость была, молодость. Не общался со старшими, боялся с ними такие вещи обсуждать и считаю, что это неправильно. Молодежи необходимо объяснять эти моменты, потому что сейчас очень сильно распространены разные заблуждения, тем более связанные с религией. Нужно эти вещи заранее объяснять своим детям, следить за тем, с кем они общаются», — приводит слова Джамалутдинова телеканал ННТ, разместивший видеозапись из колонии.

Осужденный боевик объяснил, что в то время не имел жизненного опыта. В итоге общение не с теми людьми привело его к печальным последствиям.

«Изначально я сам осуждал террористов, а потом даже не понял, как очутился в их рядах. Тогда я не вникал в подробности, смотрел на все поверхностно. Я слушал, что они говорят, а у меня самого не было никакого жизненного опыта», — сказал он.

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов и его двоюродный брат Абдурашид Нурбагандов были убиты боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 около села Сергокала в июле 2016 года. Узнав, что Магомед Нурбагандов служит в правоохранительных органах, они пытались заставить его призвать сослуживцев покинуть ряды полиции и отказаться от борьбы с вооруженными бандформированиями. Однако лейтенант на камеру произнес фразу «Работайте, братья!», после чего был застрелен. Позднее Абдурашид Нурбагандов посмертно был награжден орденом Мужества, а Магомеду Нурбагандову также посмертно указом президента России было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Позднее Азиз Джамалутдинов вместе с еще одним членом группировки был задержан в ходе спецоперации силовиков. Остальные участники бандформирования были ликвидированы. В суде Джамалутдинов полностью признал свою вину и был приговорен к 17 годам колонии.

Ранее ФАН сообщал, что отец Магомеда Нурбагандова Нурбаганд Нурбагандов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Дагестана. Позднее он был избран в нижнюю палату парламента по списку партии «Единая Россия».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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