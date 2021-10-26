Дагестанские гиды учат туристов родным языкам

Махачкала, 26 октября. Содружество гидов и экскурсоводов Дагестана запустило в республике флешмоб, в рамках которого туристов обучают счету на языках народов северокавказской республики. Об этом ФАН сообщила гид Шапери Курбанова.

«Мы недавно запустили флешмоб — учим туристов считать на родном языке сопровождающего их гида. Например, я — лезгинка и учу на лезгинском языке. Если гид даргинец, то он учит на даргинском. Чтобы проверить, все ли в группе на месте, они пересчитывают друг друга», — рассказала она.

По словам Курбановой, приезжающие в Дагестан туристы всерьез интересуются обычаями и традициями народов, населяющих республику. Поэтому даже самые элементарные познания для них очень интересны.

«Туристы интересуются нашей культурой и традициями. Они погружаются в нашу атмосферу, им интересно абсолютно все», — отметила гид.

В Дагестане насчитывается свыше 30 языков, примерно половина из которых не имеют своей письменности. Кроме того, народы республики говорят на более чем 100 диалектах, некоторые из которых разительно отличаются от литературной формы.

Ранее ФАН сообщал, что турпоток в Дагестан с наступлением осени вырос в 1,7 раза по сравнению с летом. Количество экскурсий в сентябре почти вдвое превысило показатель июня.