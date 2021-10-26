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В Дагестане молодежь в 2021 году выиграла гранты на сумму 65 млн рублей
Общество
В Дагестане молодежь в 2021 году выиграла гранты на сумму 65 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 26 октября. Представители дагестанской молодежи в 2021 году в ходе форумной кампании стали обладателями грантов на общую сумму более 65 миллионов рублей. Этот показатель сопоставим с бюджетом регионального министерства по делам молодежи.

По словам главы ведомства Камила Саидова, Дагестан занимает одно из лидирующих мест в стране по количеству грантов, выигранных по линии Росмолодежи. Министр ожидает улучшение результатов до конца текущего года.

«На сегодняшний день мы занимаем третье место в России по количеству грантов, выигранных на конкурсах, которые проходят по линии Росмолодежи. У нас 84 победителя и более 65 миллионов рублей, а до конца года еще есть время. Эта сумма в пределах бюджета нашего министерства», — отметил Саидов в эфире РГВК «Дагестан».

Глава минмолодежи республики не уточнил бюджет ведомства. Однако согласно данным из открытых источников, бюджет регионального министерства в 2019 году составлял чуть более 60 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что с конца 2018 года из Дагестана уехали более 100 тысяч молодых людей. При этом их общее число в республике выросло на 200 тысяч за счет увеличения молодежного возраста.

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россия дагестан бюджет росмолодежь гранты конкурсы
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