Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 16:09
16:09
Происшествия
Росгвардейцы пресекли деятельность деятельность подпольных казино под Архангельском
16:08
Весь мир
Колонна из 60 грузовиков с иранским топливом пересекла границу Сирии и Ливана
16:08
Спорт
Юрий Семин высказался о назначении Виталия Кафанова на пост главного тренера «Ростова»
16:07
Экономика
Молдавия может повторить «украинский трюк» с покупкой российского газа через Европу
16:02
Общество
Попова назвала недопустимым затягивание выдачи результатов тестов на COVID-19
15:58
Общество
Строители спасли сосну, которая выросла на крыше детского сада в Ялте
15:57
Общество
Кристофер Нолан назвал «Дюну» Дени Вильнева подарком для киноманов
15:54
Весь мир
Аль-Бурхан раскрыл местонахождение премьер-министра свергнутого правительства Судана
15:52
Происшествия
Обвиняемого в убийстве прокурора бывшего чиновника Минфина Чекина задержали в ХМАО
15:44
Общество
Крымский археолог Храпунов рассказал о сложности суда в Амстердаме по скифскому золоту
Все новости

Осенью турпоток в Дагестан превысил летние показатели
Общество
Осенью турпоток в Дагестан превысил летние показатели
wikipedia.org  /  Соболев Александр / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 26 октября. Турпоток в Дагестан с наступлением осени вырос в 1,7 раза по сравнению с летом. Об этом ФАН рассказала руководитель одной из туристических компаний республики Гульзар Гаджиалиева.

По ее словам, с наступлением сентября количество обратившихся за услугами турфирмы значительно увеличилось. Количество проведенных экскурсий в сравнении с первым месяцем лета возросло почти вдвое.

«В сентябре увеличился поток туристов. Если количество экскурсий в июне у нас в компании было 50, то в сентябре стало 86», — сообщила Гаджиалиева.

По данным регионального минтуризма, за девять месяцев 2021 года республику посетило около 970 тысяч человек, что на 38% больше, чем за тот же период 2020 года. В целом в предыдущие годы турпоток в регион увеличивался ежегодно на 20-25%.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ожидают рост туристического потока в республику еще минимум в течение десяти лет. Этому должно способствовать создание инфраструктуры для приема гостей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Осенью турпоток в Дагестан превысил летние показатели
россия дагестан экскурсии турпоток
Комментировать