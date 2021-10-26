Осенью турпоток в Дагестан превысил летние показатели

Махачкала, 26 октября. Турпоток в Дагестан с наступлением осени вырос в 1,7 раза по сравнению с летом. Об этом ФАН рассказала руководитель одной из туристических компаний республики Гульзар Гаджиалиева.

По ее словам, с наступлением сентября количество обратившихся за услугами турфирмы значительно увеличилось. Количество проведенных экскурсий в сравнении с первым месяцем лета возросло почти вдвое.

«В сентябре увеличился поток туристов. Если количество экскурсий в июне у нас в компании было 50, то в сентябре стало 86», — сообщила Гаджиалиева.

По данным регионального минтуризма, за девять месяцев 2021 года республику посетило около 970 тысяч человек, что на 38% больше, чем за тот же период 2020 года. В целом в предыдущие годы турпоток в регион увеличивался ежегодно на 20-25%.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ожидают рост туристического потока в республику еще минимум в течение десяти лет. Этому должно способствовать создание инфраструктуры для приема гостей.