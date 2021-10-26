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В Дагестане не будут впускать в магазины и салоны красоты без QR-кодов
Общество
В Дагестане не будут впускать в магазины и салоны красоты без QR-кодов
Правительство Архангельской области  / 

Махачкала, 26 октября. С четверга в Дагестане пропуск в магазины, кафе, кинотеатры, салоны красоты и в другие объекты будет осуществляться только после предоставления гражданами QR-кодов, подтверждающих прохождение ими вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом ФАН сообщили в администрации главы региона.

«Система QR-кодов вводится с 28 октября. Это касается торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты и ряда других предприятий», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что проверка действительности QR-кода будет осуществляться при входе на объекты путем сканирования. Кроме того, граждане должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенной категории граждан. В частности ее должны были пройти занятые в сфере торговли и транспорта.

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