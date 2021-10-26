Завод в Дагестане не может выйти на полную мощность из-за нехватки рабочей силы

Махачкала, 26 октября. Завод стекловолокна в столице Дагестана не может заработать на полную мощность из-за отсутствия рабочей силы. Несмотря на сравнительно высокий уровень безработицы в республике и высокие зарплаты в отрасли, молодежь не стремится осваивать рабочие профессии, считает врио главы регионального минпромторга Низам Халилов.

«Самое удивительное, что у нас вроде высокая безработица, но предприятия сталкиваются с нехваткой рабочих рук. Это серьезная проблема — у нас Махачкалинский завод стекловолокна на сегодняшний день не может работать с полной нагрузкой, так как там не хватает рабочей силы», — сказал Халилов в эфире ГТРК «Дагестан».

По словам министра, проблема не в размере заработной платы. Сегодня минпромторг республики работает над тем, чтобы поднять престиж рабочих профессий среди школьников. Для этого организуются ознакомительные экскурсии, также предпринимается ряд других мер.

«По уровню зарплат мы уже выходим в среднем на 45 тысяч рублей в месяц. Хотелось бы, чтобы школьники при выборе профессии обратили на это внимание», — отметил Халилов.

Ранее ФАН сообщал, что эксперт в сфере инвестиционной политики из Дагестана Джамиля Мелесова заявила о необходимости отменить пособия по безработице. Она считает, что из-за соответствующих денежных выплат безработные не находят стимул для трудоустройства.