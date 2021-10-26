Дагестанский психолог Омарова рассказала, как распознать абьюзера в начале отношений

Махачкала, 26 октября. Абьюзера, который будет применять насилие по отношению к своей партнерше, можно распознать уже в начале отношений, рассказала ФАН психолог и сексолог из Дагестана Фатима Омарова. Она считает, что будущий тиран всегда пытается ограничить круг доверия своей жертвы.

По словам специалиста, абьюзер постепенно начинает вытеснять из жизни своей партнерши всех ее друзей и родственников. Он стремится стать единственным человеком, которому можно доверять.

«В самом начале знакомства абьюзер обычно бывает очень хорошим и обходительным. Распознать его можно по такому признаку – он потихоньку начинает сужать круг общения, круг доверия своей партнерши. Он обесценивает ее подруг, родителей и всех, кто ее окружает. Самое важное для него — это стать единственным авторитетом, который может на нее влиять, сделать партнершу зависимой от него», — объяснила Омарова.

Психолог отметила, что после этого абьюзер начинает придираться даже к мелочам, что приводит к напряжению и в итоге к применению насилия. За этим следует примирение, но через некоторое время все повторяется вновь и обретает цикличность.

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