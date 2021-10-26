Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 13:07
13:06
Общество
Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 открыли в Алуште из-за огромного спроса
13:06
Политика
Аналитик Союстов: Назначение Резникова министром обороны Украины грозит разморозкой конфликта в Донбассе
13:05
Общество
Песков заявил об отсутствии локдауна в Москве
13:05
Политика
Die Welt: немецкие семьи поддерживают Путина в борьбе за «Северный поток — 2»
13:04
Весь мир
Племена восточного Судана поддержали переход власти к военным
13:02
Общество
Шукшина пожаловалась на YouTube из-за удаленного ролика про секретное лекарство от COVID-19
13:01
Политика
Песков: Путин поучаствует в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн
12:59
Общество
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с бабушкой и дедушкой после его слов о Дне Победы
12:59
Общество
Песков оценил вероятность продления ограничений на фоне пандемии до конца года
12:58
Экономика
Песков: газ из других стран будет обходиться Молдавии дороже российского
Все новости

Махачкалинский библиотекарь раскритиковала политику глав муниципалитетов Дагестана
Общество
Махачкалинский библиотекарь раскритиковала политику глав муниципалитетов Дагестана
vk.com  /  Библиотека на Загребском Z-21

Махачкала, 26 октября. Заведующая центральной детско-юношеской модельной библиотекой дагестанской столицы Разият Курбанова считает неправильным закрытие библиотек в муниципалитетах республики. Это плохо сказывается на культурном развитии общества.

По словам Курбановой, при малейшей необходимости оптимизации зарплатного фонда, как правило, главы городов и районов сокращают штат библиотекарей. Такая политика приводит к закрытию самих библиотек и в перспективе грозит культурной деградацией местных жителей.

«Наши главы муниципальных образований и сельских поселений при сокращении фонда заработной платы в первую очередь закрывают библиотеки или переводят библиотекарей на полставки. Это неправильно, ведь культура и есть наша жизнь. В каком состоянии находится наша культура, в таком состоянии и пребывает наше общество», — сказала Курбанова в эфире ГТРК «Дагестан».

При этом она отметила, что на федеральном уровне развитию библиотечной системы уделяется большое внимание. В частности реализуется нацпроект «Культура», в рамках которого в Махачкале статус модельных уже получили ряд библиотек. В них произведена реконструкция, а также организовано зонирование по современным стандартам.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Предполагается, что спустя девять лет жители республики будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Махачкалинский библиотекарь раскритиковала политику глав муниципалитетов Дагестана
россия дагестан зарплаты библиотека нацпроекты
Комментировать