Махачкалинский библиотекарь раскритиковала политику глав муниципалитетов Дагестана

Махачкала, 26 октября. Заведующая центральной детско-юношеской модельной библиотекой дагестанской столицы Разият Курбанова считает неправильным закрытие библиотек в муниципалитетах республики. Это плохо сказывается на культурном развитии общества.

По словам Курбановой, при малейшей необходимости оптимизации зарплатного фонда, как правило, главы городов и районов сокращают штат библиотекарей. Такая политика приводит к закрытию самих библиотек и в перспективе грозит культурной деградацией местных жителей.

«Наши главы муниципальных образований и сельских поселений при сокращении фонда заработной платы в первую очередь закрывают библиотеки или переводят библиотекарей на полставки. Это неправильно, ведь культура и есть наша жизнь. В каком состоянии находится наша культура, в таком состоянии и пребывает наше общество», — сказала Курбанова в эфире ГТРК «Дагестан».

При этом она отметила, что на федеральном уровне развитию библиотечной системы уделяется большое внимание. В частности реализуется нацпроект «Культура», в рамках которого в Махачкале статус модельных уже получили ряд библиотек. В них произведена реконструкция, а также организовано зонирование по современным стандартам.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Предполагается, что спустя девять лет жители республики будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.