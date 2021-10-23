Звезда «Уральских пельменей» Михалкова помогла в очистке берега Каспия в Дагестане

Махачкала, 23 октября. Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова приняла участие в акции «Вода России», которая прошла на берегу Каспийского моря в Дагестане. Вместе с волонтерами она очистила от мусора более километра береговой линии, сообщили ФАН в региональном минприроды.

В ведомстве уточнили, что всего к акции было привлечено около 500 волонтеров из числа местных жителей, а также органов исполнительной власти республики, образовательных организаций и благотворительных фондов. Активное участие в очистке побережья приняла Михалкова, которая выступает амбассадором всероссийской акции.

«Эковолонтеры очистили береговую линию протяженностью более километра. В акции приняли участие идеолог акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш, постоянный амбассадор акции актриса Юлия Михалкова», — отметили в региональном министерстве.

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Всероссийская акция «Вода России» проходит ежегодно в рамках нацпроекта «Экология». Ее участники убирают мусор с берегов водных объектов по всей стране.

Юлия Михалкова в период с 2009 по 2019 годы выступала в составе комедийного шоу «Уральские пельмени». После ухода из проекта она стала амбассадором акции «Вода России» и параллельно ведущий различных проектов на телеканале СТС.

Ранее ФАН сообщал, что ежегодно в Дагестане в Каспийское море сбрасывается более 1,5 миллиона кубометров неочищенных сточных вод. В основном это происходит из-за неработающей ливневой канализации и очистных сооружений.