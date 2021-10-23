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По факту гибели школьницы в Дагестане возбуждено уголовное дело
Происшествия
По факту гибели школьницы в Дагестане возбуждено уголовное дело
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Махачкала, 23 октября. В Дагестане погибла ученица седьмого класса одной из республиканских школ. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ФАН в региональном минобрнауки.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей ученицы седьмого класса Фатимы Х. По факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Деталей случившегося там не уточнили, однако призвали родителей уделять больше внимания своим детям. Также министерством создана комиссия, которая изучит личность погибшей и даст оценку действиям руководства школы, в которой она обучалась.

«Министерство призывает и родителей, и педагогов быть внимательнее к детям, находиться рядом с ними не только физически, но и эмоционально», — добавили в минобре.

Ранее ФАН сообщал, что в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса в ходе ссоры нанес ножевое ранение однокласснику. Позднее он скончался в больнице.

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