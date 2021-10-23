Закон о запрете строительства в парковых зонах могут принять в Дагестане

Махачкала, 23 октября. Заместитель председателя комитета Народного собрания Дагестана по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов намерен инициировать законопроект о защите зеленых зон. Депутат предлагает запретить всякое строительство в парках и скверах.

«Часть обещаний перед избирателями мы планируем реализовывать в ходе своей работы. Некоторые из них будут претворены в законодательные инициативы. Например, такой вопрос, как принятие закона Республики Дагестан о защите зеленых зон, парков, скверов и аллей, я думаю, давно назрел. Очень остро этот вопрос стоит в городах нашей республики», — сказал Булатов в эфире ГТРК «Дагестан».

Парламентарий уверен, что принятие соответствующего закона позволит сохранить зеленые насаждения, а также зоны отдыха для горожан. Хаотичная застройка должна быть прекращена хотя бы на этих территориях.

«Данный законопроект позволит нам защитить оставшиеся территории, закрепить их границы, запретить строительство на них капитальных сооружений и зданий любого характера, в том числе жилья», — объяснил депутат.

Ранее ФАН сообщал, что Булатов предложил ввести механизм субсидирования частных перевозчиков и нуждающихся слоев населения. По его мнению, это позволит не допустить повышения стоимости проезда в общественном транспорте.