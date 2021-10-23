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Омбудсмен Дагестана Ежова призвала отойти от формализма и усилить безопасность в школах
Общество
Омбудсмен Дагестана Ежова призвала отойти от формализма и усилить безопасность в школах
пресс-служба администрации Фрунзенского района  / 

Махачкала, 23 октября. В дагестанских школах и других образовательных учреждениях необходимо усилить меры безопасности, считает уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова. В настоящее время охрана в них не обеспечена должным образом в силу формального подхода, заявила она ФАН.

По словам Ежовой, республиканская прокуратура проводит в школах проверки на предмет соблюдения мер безопасности и выявляет многочисленные нарушения. Охранники в образовательных организациях есть, но они не обладают необходимыми знаниями и компетенциями, уверена омбудсмен.

«Сейчас много дискутируют о рамках металлоискателя, которые не работают. Прокуратура проводит массовые проверки, и многие люди уже понесли наказание за несоблюдение тех или иных требований. Охрана есть, но она не эффективна. Та же прокуратура проверяла необходимые документы, которые должны быть у людей, осуществляющих охранную деятельность, они даже не понимали, в чем заключаются их функции, чем отличается досмотр от обыска. Они не в курсе, какие нормативные документы регламентируют их деятельность, на что они имеют право, на что нет, за что они отвечают. По сути, человек просто есть, чем он должен заниматься, никто не в курсе», — сказала собеседница ФАН.

По мнению уполномоченного, всему виной формальный подход к организации безопасности. Все действия в этом направлении выполняются ответственными лицами для отчетности, но над созданием комплексной системы никто не работает.

«Вся наша проблема в формализме. Написано, что должен сидеть охранник — его посадили и галочку поставили. Написано, что должна стоять рамка — ее поставили. Написано, что должен быть ответственный за безопасность — его назначили. Но все эти люди между собой никак не скоординированы, они не понимают, что должны делать и как между собой им взаимодействовать для обеспечения комплексной безопасности», — сказала Ежова.

В первой половине октября в махачкалинском лицее №51 учащийся девятого класса в ходе драки нанес смертельное ножевое ранение своему однокласснику. По факту убийства региональным следственным управлением было возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что глава минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев рекомендовал начальникам муниципальных управлений образования организовывать для старшеклассников экскурсии в изоляторы временного содержания. По его мнению, эта мера станет эффективной в процессе воспитания школьников.

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