Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 13:20
13:14
Технологии
Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года
13:13
Происшествия
Начальник ульяновской колонии попался на взятке часами Tissot
13:12
Общество
Легкие госпитализированного Валерия Гаркалина поражены почти на 100%
13:12
Армия
Генсек ОДКБ Зась: Таджикистан защищен от любых террористических угроз
13:11
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад с обоснованиями отказа Черногории выдать бизнесмена Исмаилова
13:09
Происшествия
В Забайкалье восьмилетний мальчик спас школьника от педофила
13:01
Спорт
Роналду исключил скорый уход из сборной Португалии
12:59
Весь мир
Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года
12:58
Общество
Петербург может ввести локдаун по примеру Москвы с 30 октября
12:57
Политика
Публицист Тулин: «Сербы восхищаются тем, какую обувь выбрал президент Владимир Путин»
Все новости

Коронавирус втрое чаще приводит к сосудистым осложнениям у дагестанцев
Общество
Коронавирус втрое чаще приводит к сосудистым осложнениям у дагестанцев
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Махачкала, 23 октября. У дагестанцев в три раза чаще возникают сердечно-сосудистые осложнения, вызванные коронавирусом, чем у представителей других народов России. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета.

«Оказалось, что дагестанцы более тяжело переносят тромбозы, нарушения свертываемости и другие сосудистые осложнения. Они в два-три раза чаще развиваются, чем у других народов России», — сказал директор института, профессор Магомедрасул Атаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Он отметил, что в настоящее время Минздравом РФ в республике проводится большое обследование населения по эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, в которое включены также генетические исследования. Благодаря им специалисты научного института намерены определить причины высокой восприимчивости дагестанцев к коронавирусу и предложить методики лечения.

«Надеюсь, к концу исследования мы дадим ответ, почему именно дагестанцы так плохо переносят эту инфекцию и ее осложнения. Некоторые ответы мы уже получили, но чтобы уверенно что-то утверждать, нужно завершить работы. После этого мы дадим рекомендации по лечению», — добавил профессор.

Ранее ФАН сообщал, что с 2020 года в Дагестане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечали, что этого удалось добиться благодаря иммунизации населения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Коронавирус втрое чаще приводит к сосудистым осложнениям у дагестанцев
россия дагестан сердечно-сосудистые заболевания коронавирус covid-19
Комментировать