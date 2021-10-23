Коронавирус втрое чаще приводит к сосудистым осложнениям у дагестанцев

Махачкала, 23 октября. У дагестанцев в три раза чаще возникают сердечно-сосудистые осложнения, вызванные коронавирусом, чем у представителей других народов России. К такому выводу пришли ученые Научно-исследовательского института экологической медицины Дагестанского государственного медицинского университета.

«Оказалось, что дагестанцы более тяжело переносят тромбозы, нарушения свертываемости и другие сосудистые осложнения. Они в два-три раза чаще развиваются, чем у других народов России», — сказал директор института, профессор Магомедрасул Атаев в эфире ГТРК «Дагестан».

Он отметил, что в настоящее время Минздравом РФ в республике проводится большое обследование населения по эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний, в которое включены также генетические исследования. Благодаря им специалисты научного института намерены определить причины высокой восприимчивости дагестанцев к коронавирусу и предложить методики лечения.

«Надеюсь, к концу исследования мы дадим ответ, почему именно дагестанцы так плохо переносят эту инфекцию и ее осложнения. Некоторые ответы мы уже получили, но чтобы уверенно что-то утверждать, нужно завершить работы. После этого мы дадим рекомендации по лечению», — добавил профессор.

Ранее ФАН сообщал, что с 2020 года в Дагестане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечали, что этого удалось добиться благодаря иммунизации населения.