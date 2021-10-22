Бухгалтеры дагестанского вуза четыре года крали стипендии и зарплаты

Махачкала, 22 октября. Два бухгалтера Дагестанского государственного технического университета предстанут перед судом по обвинению в хищении средств, предназначавшихся для выплат стипендий, зарплат и премий. Как сообщили ФАН в прокуратуре республики, женщины в течение четырех лет похитили более 90 миллионов рублей.

По данным надзорного органа, бухгалтеры в период с 2015 по 2018 годы перечисляли на счета третьих лиц средства со счета университета, которые предназначались для выплаты стипендий студентам. Кроме того, путем подделки подписей в платежных ведомостях они получали заработные платы и премии преподавателей.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Они утверждены и направлены в Советский районный суд Махачкалы.

«В результате их действий похищено более 90 миллионов рублей. Уголовные дела выделены в отдельные производства в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве», — уточнили в прокуратуре.

Ранее ФАН сообщал, что в хищении 2,5 миллиона рублей подозревается главный бухгалтер Дагестанского государственного технического университета. Тогда также речь шла о средствах из стипендиального фонда вуза.