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Власти Дагестана ожидают рост турпотока еще минимум 10 лет
Общество
Власти Дагестана ожидают рост турпотока еще минимум 10 лет
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Махачкала, 22 октября. Власти Дагестана ожидают рост туристического потока в республику еще минимум в течение десяти лет. Этому будет способствовать создание инфраструктуры для приема гостей и повышение доверия к региону.

По словам статс-секретаря — заместителя министра по туризму Дагестана Абдулы Магомедова, интерес к северокавказской республике растет с каждым годом, так как люди уже не боятся ехать в Дагестан. Он признал, что свою роль сыграла пандемия коронавируса, из-за которой определенное время были закрыты границы с туристическими странами, однако это не явилось определяющим фактором.

«На рост турпотока повлияла пандемия, но этот тренд у нас наблюдался и до нее. Мы думаем, что кривая роста не сильно изменится после открытия границ, и этот рост мы сохраним минимум в течение ближайших пяти-десяти лет», — сказал Магомедов.

Он отметил, что этому будет способствовать также создание в республике всей инфраструктуры, необходимой для приема туристов. Соответствующая работа уже ведется.

«Если мы проанализируем 2018, 2019 годы и динамику, которая была до пандемии, мы с уверенностью сможем сказать, что рост турпотока будет продолжаться. Это не просто предположение, а объективная оценка факторов роста туристического потенциала — инфраструктуры, которая у нас сегодня формируется для приема туристов, рост доверия к Дагестану», — заявил замминистра.

По данным регионального минтуризма, за девять месяцев 2021 года республику посетило около 970 тысяч человек, что на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. В целом в предыдущие годы турпоток в регион увеличивался ежегодно на 20-25%.

Ранее ФАН сообщал, что с января по июнь 2021 года Дагестан посетили почти 250 тысяч туристов. Только в период майских выходных в республике побывали около 100 тысяч гостей, что стало рекордом.

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