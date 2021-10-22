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Дагестанский депутат Булатов предложил субсидировать перевозки и проезд в маршрутках
Общество
Дагестанский депутат Булатов предложил субсидировать перевозки и проезд в маршрутках
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 22 октября. Заместитель председателя комитета Народного собрания Дагестана по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов предложил ввести механизм субсидирования частных перевозчиков и нуждающихся слоев населения. Это позволит не допустить повышения стоимости проезда в общественном транспорте, считает он.

По словам депутата, необходимо создать условия, при которых определенная цена на проезд будет выгодной для всех сторон процесса пассажироперевозок. Издержки транспортных компаний на удорожание топлива и иных расходов можно компенсировать за счет субсидий из бюджета. Точно так же можно компенсировать расходы малоимущих граждан.

«Повышение цен на проезд в маршрутных такси можно избежать путем своевременной тарификации, которая должна содержать в себе, в том числе субсидии транспортным компаниям, чтобы они не поднимали цены. Другой механизм — субсидирование самых нуждающихся социально незащищенных слоев нашего населения, чтобы они имели возможность оплачивать проезд», — сказал Булатов в эфире ГТРК «Дагестан».

В начале текущей недели стоимость проезда в маршрутных такси в Махачкале выросла с 23 до 27 рублей. Также с 1 ноября ожидается повышение цен на проезд на пригородных маршрутах.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия дагестанского Дербента намерена с 2023 года установить социально доступный тариф на проезд в общественном транспорте города. В настоящее время он пока не регулируется местной администрацией.

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