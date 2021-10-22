Глава Дагестана отчитал министров за неумение готовить заявки для госпрограмм

Махачкала, 22 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов считает участие республики в федеральных госпрограммах недостаточным. По его словам, министерства и ведомства региона не в состоянии подготовить заявку, которая будет удовлетворять необходимым правилам.

«Самая низкая активность у министерств и ведомств Республики Дагестан. Мы не хотим туда включаться потому, что не умеем, потому что уровень профессиональной подготовки у нас такой, что мы даже заявку не можем представить», — сказал Меликов на совещании с членами правительства республики.

В сентябре глава кабинета министров Дагестана Абдулпатах Амирханов сообщал, что из 48 финансируемых федеральным центром программ республика планирует принять участие в 26 и рассматривает возможность заявиться еще на пять программ. Тогда же с вице-премьерами он обсудил подготовку заявок для участия в них.

Ранее ФАН сообщал, что Меликов раскритиковал дагестанских министров и руководителей муниципалитетов за работу по социальному направлению. В частности глава региона отмечал недостаточно эффективную работу при обеспечении жильем детей-сирот и ветеранов войны в Афганистане.